Росгвардия показала уничтожение блиндажа ВСУ в Курской области

В Курской области росгвардейцы уничтожили блиндаж ВСУ

В Курской области росгвардейцы уничтожили блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подвал с личным составом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии, предоставив видео.

На кадрах росгвардейцы выполняют задачи по прикрытию и сопровождению действий реактивных систем залпового огня Минобороны России.

По данным ведомства, огневая группа при поддержке Вооруженных сил России поразила позиции противника. Были уничтожены расчеты АГС и FPV-дрона, блиндаж и опорный пункт с крупнокалиберным пулеметом. Кроме того, бойцы ликвидировали склад с вооружением украинских военнослужащих.

28 ноября росгвардейцы уничтожили боевую машину ВСУ в Курской области.