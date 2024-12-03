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12:29, 3 декабря 2024Силовые структуры

Росгвардия показала уничтожение блиндажа ВСУ в Курской области

В Курской области росгвардейцы уничтожили блиндаж ВСУ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Курской области росгвардейцы уничтожили блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подвал с личным составом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии, предоставив видео.

На кадрах росгвардейцы выполняют задачи по прикрытию и сопровождению действий реактивных систем залпового огня Минобороны России.

По данным ведомства, огневая группа при поддержке Вооруженных сил России поразила позиции противника. Были уничтожены расчеты АГС и FPV-дрона, блиндаж и опорный пункт с крупнокалиберным пулеметом. Кроме того, бойцы ликвидировали склад с вооружением украинских военнослужащих.

28 ноября росгвардейцы уничтожили боевую машину ВСУ в Курской области.

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