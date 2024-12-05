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11:26, 5 декабря 2024Экономика

Сроки импортозамещения иностранного софта в России оценили

«Даком М»: полное импортозамещение иностранного софта в России займет пять лет
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Полное импортозамещение иностранного программного обеспечения в России займет около пяти лет. Так оценил сроки создания отечественных аналогов зарубежного софта председатель совета директоров «Даком М» и основатель облачной платформы SpaceVM Денис Агеев, его слова приводит РИА Новости

По мнению эксперта, для создания условий, когда российское ПО сможет конкурировать с западным и выйти на экспортные рынки, уйдет не один год. Этот процесс потребует активного участия представителей отрасли — например, для создания платформы, объединяющей различные продукты: от операционных систем до программ для безопасности и автоматизированного проектирования. Это позволит создателям софта взаимодействовать друг с другом и развиваться комплексно.

Вместо решений на базе открытого кода, которые могут стать недоступными в будущем, необходимо развивать проприетарные решения, которые находятся в собственности у его авторов и правообладателей.

«Например, мы изначально разрабатывали наши продукты на базе собственного проприетарного ядра, а исходный код, документация, сервисные центры и команду разработки полностью локализовали в России, чтобы гарантировать заказчикам независимость от иностранных технологий и обеспечивать высокий уровень информационной безопасности», — пояснил Агеев.

Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования попросила министра цифрового развития Максута Шадаева и председателя комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна изменить сроки перехода на российское ПО. По мнению авторов обращения, компании в РФ нуждаются в переходном периоде для перевода объектов критической информационной инфраструктуры на российский софт. Установленные сейчас нормы требуют, чтобы госорганы и госкомпании прекратили использовать иностранное ПО с 1 января 2025 года.

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