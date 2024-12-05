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16:39, 6 декабря 2024Наука и техника

Старение снизило риск рака

Nature: старение снизило риск рака
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Ученые из Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) провели исследование, которое выявило, как пожилой возраст может не только повышать риск рака, но и защищать от него. Они обнаружили, что стареющие клетки теряют способность к регенерации, что снижает вероятность их неконтролируемого роста. Работа опубликована в журнале Nature.

В ходе экспериментов было выявлено, что стареющие клетки легочной ткани теряют часть своей способности к обновлению из-за особенностей метаболизма железа. Несмотря на повышенное содержание железа в клетках, они функционируют так, будто испытывают его дефицит, что связано с увеличением уровня белка NUPR1. Это открытие объясняет, почему у пожилых людей заболеваемость раком снижается после достижения определенного возраста.

Исследование проводилось на генетически модифицированных мышах с моделью аденокарциномы легких. Одной из сложностей работы было изучение возрастных изменений, так как мышам требуется около двух лет, чтобы достичь возраста, эквивалентного 65-70 годам у человека. Тем не менее исследователи смогли проследить, как метаболизм железа влияет на способность клеток к регенерации и их восприимчивость к раку.

Результаты показали, что у старых мышей выработка NUPR1 увеличивается, из-за чего клетки теряют регенеративные способности, что приводит к уменьшению числа опухолей. Этот эффект можно обратить вспять, увеличив содержание железа в клетках или снизив уровень NUPR1. Однако подобные вмешательства повышают риск рака, что делает их потенциально опасными для людей с предрасположенностью к онкологическим заболеваниям.

Кроме того, исследование выявило возрастные различия в эффективности терапии, направленной на ферроптоз — тип запрограммированного уничтожения клеток, вызванного железом. Стареющие клетки оказались более устойчивы к ферроптозу, что делает подобное лечение менее эффективным для пожилых пациентов. Эти данные подчеркивают необходимость учитывать возраст при разработке и проведении клинических испытаний.

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