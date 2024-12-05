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15:48, 5 декабря 2024Мир

«Талибан» запретил женщинам учиться на врачей и медсестер

Лидер «Талибана» Ахундзада запретил женщинам учиться на врачей и медсестер
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ali Khara / Reuters

Лидер «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада запретил афганским женщннам учиться в высших и средних учебных медицинских учреждениях. Об этом сообщает телеканал AMU со ссылкой на источники.

«Девочкам больше не разрешат получать высшее и среднее медицинское образование. Ахундзада издал новую директиву, запрещающую им посещать эти учреждения», — приводит телеканал слова источника.

Авторы материала добавили, что соответствующее решение озвучил исполняющий обязанности министра здравоохранения Афганистана Нур Джалал во время встречи с руководителями медицинских институтов в Кабуле в понедельник, 2 декабря.

11 октября специальный представитель генерального секретаря ООН и глава UNAMA Роза Отунбаева призвала власти Афганистана пересмотреть политику, которая запрещает учиться девочкам старше 12 лет. Кроме того, она пообещала девочкам и женщинам государства, что в организации «не перестанут выступать в их защиту, даже если их попытаются заставить замолчать».

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