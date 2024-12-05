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15:41, 5 декабря 2024Экономика

Тараканов в доме призвали отгонять лавровым листом

«БелНовости»: избавиться от тараканов в доме удастся с помощью лаврового листа
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: banu sevim / Shutterstock / Fotodom  

Избавиться от тараканов в доме удастся с помощью лаврового листа. Отгонять незваных гостей таким способом домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Чтобы остановить размножение насекомых, специалисты предложили взять несколько лавровых листьев, смочить их водой и оставить во всех углах, уделив особенно тщательное внимание местам, где ранее были замечены скопления тараканов. После этого, заверили эксперты, тараканы оставят хозяев квартиры в покое.

Ранее специалисты «БелНовостей» порекомендовали прогонять мышей и крыс с дачи с помощью паленой шерсти, которую нужно оставить тлеть по углам. Они отметили, что грызунов отпугивает ее запах.

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