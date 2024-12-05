Теряющему эрекцию во время секса мужчине дали совет

Психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет мужчине, просыпающемуся с хорошей эрекцией, однако теряющему ее во время секса. Письмо читателя и ответ специалистки публикует издание The Guardian.

По словам мужчины, он пытается после пробуждения заняться сексом с женой, однако эрекция пропадает. «Это похоже на чувство, когда учишься плавать или ездить на велосипеде со снятыми стабилизаторами, дрожишь и боишься. Как мне вернуть уверенность в себе, чтобы сохранять эрекцию?» — задался вопросом он.

Коннолли отметила, что тревога из-за ожиданий снижает вероятность достижения эрекции. «Это как самосбывающееся пророчество. Иногда есть медицинская, семейная или психологическая проблема, которая подавляет эректильную способность мужчины, поэтому вам нужно пройти медицинское обследование и проконсультироваться с сексологом. Необязательно продолжать страдать, обратитесь за помощью», — написала эксперт.

Ранее Коннолли дала совет 50-летнему мужчине, пожаловавшемуся на то, что его жена ненавидит сексуальные прелюдии. Он посетовал на то, что из-за отсутствия предварительных ласк он не может достаточно возбудиться и достичь эрекции.