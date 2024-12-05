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16:42, 5 декабря 2024Путешествия

Туристов предупредили о массовом отравлении поддельным алкоголем в Турции

Haber Turk: в Стамбуле произошло массовое отравление поддельным алкоголем
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Umit Bektas / Reuters

Массовое отравление поддельным алкоголем произошло в Стамбуле. Об этом предупредило издание Haber Turk.

Отмечается, что по меньшей мере 22 человека не выжили после употребления некачественных напитков. Еще 24 пострадавших проходят лечение в больницах Турции.

Случаи отравления фиксируются в восьми районах Стамбула, в том числе туристических: Шишли, Бейоглу, Фатих, Кягытхане, Эсеньюрт, Султангази, Бакыркей, Ускюдар и Умрание.

По данным источника, полиции удалось задержать 10 подозреваемых в махинациях с контрафактным алкоголем.

Ранее массовое отравление коктейлями произошло в Лаосе. Туристы употребили спиртное с содержанием этанола, нескольких человек спасти не удалось, а выжившие описали пережитое как худший опыт в жизни.

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