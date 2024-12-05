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12:35, 5 декабря 2024Наука и техника

У квазара J1601+3102 обнаружили большой радиовыброс

arXiv: у квазара J1601+3102 обнаружили большой радиовыброс
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Международная группа астрономов, используя радиотелескоп LOFAR и спектрограф GNIRS обсерватории Gemini, изучила радиогромкий квазар J1601+3102 и обнаружила его протяженную радиоструктуру, связанную с большим радиовыбросом. Исследование было опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Квазары, или квазизвездные объекты, представляют собой активные ядра галактик, питаемые сверхмассивными черными дырами. Они выделяются высокой светимостью, испуская электромагнитное излучение в широком спектре волн. Квазары служат важным инструментом для изучения астрофизических процессов и структуры Вселенной, особенно на больших космологических масштабах.

Для изучения J1601+3102, обнаруженного в 2022 году, ученые применили интерферометрию со сверхдлинной базой (VLBI) с использованием LOFAR, работающего на частоте 144 мегагерц (МГц). Эти наблюдения были дополнены инфракрасными спектральными данными, полученными при помощи GNIRS. Такой подход позволил не только уточнить радиоструктуру объекта, но и исследовать его инфракрасные спектральные характеристики.

Изображения LOFAR показали, что квазар имеет сложную радиоструктуру, включающую центральное ядро и два радиолепестка. Северный лепесток расположен на расстоянии около 29 000 световых лет от ядра, с плотностью потока 50,6 миллиянский (мЯн). Южный лепесток значительно удален — около 185 800 световых лет, с плотностью потока 10,5 мЯн.

Анализ данных показал, что J1601+3102 обладает радиоджетом протяженностью не менее 215 000 световых лет, что является рекордным показателем для квазаров с красным смещением выше 4,0. Исследователи предполагают, что реальный размер джета может быть больше из-за проекционных эффектов. Также была рассчитана масса центральной сверхмассивной черной дыры, составляющая около 450 миллионов солнечных масс, что относительно мало для подобных квазаров.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что создание мощных радиоджетов в квазарах не зависит от исключительно высокой массы центральной черной дыры. Исследование J1601+3102 подчеркивает разнообразие характеристик активных ядер галактик на ранних этапах эволюции Вселенной.

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