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06:19, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

Участник штурма Капитолия попытался попасть в Россию для участия в СВО

WSJ: участник штурма Капитолия Лофтус пытался попасть в Россию для участия в СВО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Житель штата Техас Кевин Дэниел Лофтус, который принимал участие в штурме Капитолия в 2021 году, пытался покунуть США и попасть в Россию, чтобы участвовать в спецоперации (СВО) на Украине в составе ВС РФ. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на судебные документы.

56-летнего Лофуса в марте 2022 года приговорили к трем годам условно за участие в штурме Капитолия. Несмотря на это, в октябре 2024 года американец попытался вылететь в Турцию, рассчитывая оттуда попасть в Грузию и получить визу в РФ. Ему отказали в посадке на борт самолета в США, поскольку ему запрещено покидать город Даллас без особого разрешения.

В документах указано, что Лофус поддерживал связь с неким Гришей, живущим в России, который якобы обещал устроить его военнослужащим в ВС РФ.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что назначит своим советником Питера Наварро, отсидевший ранее за отказ дать показания в рамках расследования штурма Капитолия. Он был одним из первых высокопоставленных членов администрации Трампа, приговоренных к лишению свободы.

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