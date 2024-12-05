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02:05, 5 декабря 2024Мир

Отсидевший по делу о Капитолии экс-советник Трампа войдет в новую администрацию

Отсидевший по делу о Капитолии бывший советник Трампа войдет в его администрацию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что назначит своим советником Питера Наварро. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Наварро провел четыре месяца в тюрьме за отказ дать показания в рамках расследования штурма Капитолия 6 января 2021 года. Политик был одним из первых высокопоставленных членов администрации Трампа, приговоренных к лишению свободы.

Ранее избранный американский лидер сообщил, что выдвинет кандидатуру миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана на должность администратора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

1 декабря Дональд Трамп заявил, что номинировал отца своего зятя Чарльза Кушнера на должность посла во Франции. По словам политика, его сват является основателем и председателем Kushner Companies, «одной из крупнейших и самых успешных частных компаний по недвижимости в стране».

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