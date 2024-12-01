Трамп номинировал отца своего зятя на должность посла США во Франции

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что номинировал отца своего зятя на должность посла во Франции. Об этом политик объявил в соцсети Truth Social.
«Я рад выдвинуть Чарльза Кушнера из Нью-Джерси на должность посла США во Франции. Он выдающийся бизнес-лидер, филантроп и посредник, который будет сильным защитником, представляющим нашу страну и ее интересы», — отметил Трамп.
По словам политика, Чарльз является основателем и председателем Kushner Companies, «одной из крупнейших и самых успешных частных компаний по недвижимости в стране». Старший сын Чарльза Джаред был старшим советником администрации Трампа в его первый президентский срок, как и его жена и дочь.
В начале ноября издание Financial Times написало, что зять и бывший советник Дональда Трампа Джаред Кушнер не вернется в новую администрацию главы Белого дома.
Также ранее сообщалось, что избранный президент США не будет вновь назначать своих детей на должности в его администрации. По словам самого Трампа,