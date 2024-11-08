В США исключили возвращение зятя Трампа в администрацию президента

FT: зять Трампа Кушнер не вернется в новую администрацию президента

Зять и бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не вернется в новую администрацию главы Белого дома. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Джаред Кушнер не вернется в Белый дом в новой администрации, но может консультировать по вопросам политики на Ближнем Востоке», — утверждается в публикации.

По данным издания, Кушнер, будучи старшим советником Трампа, сыграл важную роль в создании мирного плана по Ближнему Востоку, а также в переговорах по Авраамовым соглашениям, установившим дипломатические отношения между Израилем и несколькими арабскими государствами. Ожидается, что после инаугурации Трамп попытается увеличить число стран арабского мира, имеющих дипломатические отношения с Израилем.

Ранее стало известно, что Трамп не будет вновь назначать своих детей на должности в своей администрации.