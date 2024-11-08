Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:12, 8 ноября 2024Мир

В США исключили возвращение зятя Трампа в администрацию президента

FT: зять Трампа Кушнер не вернется в новую администрацию президента
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Зять и бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не вернется в новую администрацию главы Белого дома. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Джаред Кушнер не вернется в Белый дом в новой администрации, но может консультировать по вопросам политики на Ближнем Востоке», — утверждается в публикации.

По данным издания, Кушнер, будучи старшим советником Трампа, сыграл важную роль в создании мирного плана по Ближнему Востоку, а также в переговорах по Авраамовым соглашениям, установившим дипломатические отношения между Израилем и несколькими арабскими государствами. Ожидается, что после инаугурации Трамп попытается увеличить число стран арабского мира, имеющих дипломатические отношения с Израилем.

Ранее стало известно, что Трамп не будет вновь назначать своих детей на должности в своей администрации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии недовольны хаосом в Берлине в день приезда Зеленского. Там требуют посчитать убытки от визита

      Захарова предложила ЕС передать Киеву собственность Зеленского вместо активов России

      Рецессию в России назвали неизбежной при высоких ставках

      Владелец клуба Дзюбы оценил шансы форварда оказаться в сборной России при Карпине

      Женщина забыла о купленном лотерейном билете и едва не потеряла миллион долларов

      Россиянина приговорили к 13 годам за перевод денег украинской армии

      В Госдуме предложили помочь фотосессиями потерявшим дома в Курской области людям

      Назван уровень доверия россиян Путину

      49-летняя Яна Рудковская вышла в свет в прозрачном платье

      Выложивший фото с перевернутым флагом России вице-губернатор объяснился

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше