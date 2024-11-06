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20:07, 6 ноября 2024Мир

Трамп отказался вновь давать своим детям должности в администрации

NBC: Трамп не будет вновь назначать своих детей на должности в администрации
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
СюжетВыборы президента США 2024
Иванка Трамп

Иванка Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не будет вновь назначать своих детей на должности в его администрации. Об этом сообщает NBC News.

«Трамп заявил, что не включит своих детей в свою новую администрацию, в отличие от своего первого срока на посту, когда его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер были ключевыми советниками», — сообщает канал.

В сообщении приводятся слова новоизбранного лидера, заявившего, что пребывание его детей на государственных постах стало болезненным опытом для его семьи, которая «прошла через ад».

Ранее стало известно, что Трамп и его окружение отслеживают иностранных лидеров, проявляющих инициативу к установлению контактов.

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