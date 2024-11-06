Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:27, 6 ноября 2024Мир

В окружении Трампа заявили об отслеживании звонков от иностранных лидеров

CNN: Трамп отслеживает иностранных лидеров, проявляющих инициативу к контактам
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Go Nakamura / File Photo / Reuters

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп и его окружение отслеживают лидеров, проявляющих инициативу к установлению контактов. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на источники.

«Бывший президент Трамп и его приближенные внимательно следят за тем, кто и когда выходит с ними на контакт», — утверждается в публикации.

По данным канала, до выборов Трамп «наслаждался тем, как с ним связывались иностранные лидеры». Кроме того, он интересовался в частном порядке, почему главы некоторых государств не пытались установить с ним связь. В публикации отмечается, что победивший кандидат в президенты «ценит не только лесть, но и преданность».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил членам Евросоюза договориться о совместных шагах после победы Трампа на выборах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон после победы Трампа обратился к европейским лидерам. Чего он опасается?

      Некоторым россиянам посоветовали пройти колоноскопию

      В МГУ ввели противоэпидемические меры

      Новогодние гонорары самых дорогих российских звезд раскрыли

      Активисты облили краской посольство США в Лондоне после победы Трампа

      Уехавший из России комик заявил о связанных с заработком сожалениях

      Пьяный россиянин изнасиловал дочь сожительницы и получил 14 лет колонии

      В окружении Трампа заявили об отслеживании звонков от иностранных лидеров

      37-летний Зак Эфрон вернул свою подростковую прическу

      В Узбекистане погибли три человека из-за падения валуна на автомобиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше