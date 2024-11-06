В окружении Трампа заявили об отслеживании звонков от иностранных лидеров

CNN: Трамп отслеживает иностранных лидеров, проявляющих инициативу к контактам

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп и его окружение отслеживают лидеров, проявляющих инициативу к установлению контактов. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на источники.

«Бывший президент Трамп и его приближенные внимательно следят за тем, кто и когда выходит с ними на контакт», — утверждается в публикации.

По данным канала, до выборов Трамп «наслаждался тем, как с ним связывались иностранные лидеры». Кроме того, он интересовался в частном порядке, почему главы некоторых государств не пытались установить с ним связь. В публикации отмечается, что победивший кандидат в президенты «ценит не только лесть, но и преданность».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил членам Евросоюза договориться о совместных шагах после победы Трампа на выборах.