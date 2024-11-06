Макрон призвал ЕС к реакции на победу Трампа

Макрон предложил членам ЕС договориться о совместных шагах после победы Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил членам Евросоюза договориться о совместных шагах после победы кандидата-республиканца Дональда Трампа на выборах в президенты США для противодействия его будущей враждебной к ЕС внешней политике. Об этом заявила официальный представитель французского кабмина Мод Брежон, сообщает ТАСС.

«Нельзя допустить, чтобы страны ЕС склонились к принципу "каждый сам за себя" после победы Трампа. Нам необходима скоординированная европейская стратегия в отношениях с Соединенными Штатами», — процитировала Брежон послание Макрона для очередного заседания правительства.

Ранее Макрон заявил, что Париж и Берлин будут вместе работать над созданием «более единой, сильной и суверенной Европы и защиты собственных интересов», в противовес предполагаемым действиям Дональда Трампа на посту президента США.

При этом Макрон поздравил Трампа с победой на выборах и заявил о готовности работать вместе.