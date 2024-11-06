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16:12, 6 ноября 2024Мир

Макрон раскрыл цели Франции и Германии после победы Трампа на выборах

Макрон: Париж и Берлин будут работать над созданием более суверенной Европы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Париж и Берлин будут работать над созданием «более единой, сильной и суверенной Европы» после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах в США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Французский лидер заявил, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. «В этом новом контексте мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы, сотрудничая с США и защищая наши интересы и ценности», — говорится в публикации.

Ранее Макрон поздравил Трампа с победой на выборах и заявил о готовности работать вместе.

Согласно предварительным результатам, Трамп победил на выборах в США, получив 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Итоговые результаты голосования опубликуют 11 декабря.

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