Участника СВО арестовали за расправу и попытку скрыть ее при помощи собачьей будки

В Ленинградской области суд арестовал участника СВО за убийство знакомого

В Ленинградской области суд арестовал 44-летнего жителя Санкт-Петербурга за расправу над знакомым. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

По версии следствия, 30 июля двое мужчин были на даче. Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил оппонента ножом. Пострадавший не выжил.

По информации 47news, обвиняемый вернулся из зоны спецоперации (СВО) в этом году. После преступления он попытался скрыть его следы и закопал пострадавшего, а сверху поставил собачью будку для маскировки. Это ему помогал делать знакомый, который впоследствии и обратился в полицию.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ.

Ранее в Волгограде гарнизонный военный суд арестовал 48-летнего участника СВО, стрелявшего по детям в хуторе Угольском.