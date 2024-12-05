Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:28, 5 декабря 2024Силовые структуры

Участника СВО арестовали за расправу и попытку скрыть ее при помощи собачьей будки

В Ленинградской области суд арестовал участника СВО за убийство знакомого

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Ленинградской области суд арестовал 44-летнего жителя Санкт-Петербурга за расправу над знакомым. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

По версии следствия, 30 июля двое мужчин были на даче. Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил оппонента ножом. Пострадавший не выжил.

По информации 47news, обвиняемый вернулся из зоны спецоперации (СВО) в этом году. После преступления он попытался скрыть его следы и закопал пострадавшего, а сверху поставил собачью будку для маскировки. Это ему помогал делать знакомый, который впоследствии и обратился в полицию.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ.

Ранее в Волгограде гарнизонный военный суд арестовал 48-летнего участника СВО, стрелявшего по детям в хуторе Угольском.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Член СПЧ прокомментировала критику Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева

      Маленьким квартирам предрекли подорожание

      Раскрыт срок запуска прямых рейсов еще в одну страну Ближнего Востока

      Пленный рассказал о нежелании ВСУ эвакуировать тела военных

      В России учитель избил школьника линейкой и попал на видео

      Посол Мальты раскрыл причину аннулирования визы Захаровой

      В России раскрыли цель договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

      Несколько дворов в подмосковном городе залило кипятком

      Семья Невзорова лишилась пентхауса в Санкт-Петербурге

      Европа перенесла запуск ракеты Vega C

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше