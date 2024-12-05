В Германии предложили бюджетную лазейку для оказания помощи Украине

Мютцених: ФРГ должна дополнительно помогать Киеву сверх федерального бюджета

Германия должна оказывать дополнительную помощь Киеву сверх федерального бюджета. Такой вариант предложил глава фракции Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених, указав на наличие бюджетной лазейки для реализации плана, передает телеканал NTV.

Воспользоваться этим планом стоит, если Соединенные Штаты решат изменить политику в отношении Украины с приходом Дональда Трампа на пост президента страны, уточнил немецкий депутат.

«Возможно, Трамп объявит о прекращении предоставления ресурсов для Украины в конце года. Это заставит нас предпринять дальнейшие финансовые усилия в январе. У меня нет сомнений, что решение о превышении пределов бюджета должно быть принято до федеральных выборов», — раскрыл подробности Мютцених.

Такое решение станет исключением из долгового тормоза (согласно правилу, правительство не может потратить из бюджета больше средств, чем в него поступает).

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России после своей поездки в Киев. Он также подчеркнул, что ФРГ не будет поставлять украинской армии ракеты Taurus.