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02:33, 5 декабря 2024Экономика

В Госдуме предложили ввести новогоднюю выплату для семей с низким доходом

Вице-спикер ГД Чернышов предложил ввести «Новогодний семейный бюджет»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Вице-спикер Государственной Думы (ГД) Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором предложил ввести «Новогодний семейный бюджет» для семей с доходами ниже прожиточного минимума, а также одиноких родителей и пенсионеров. Об этом сообщило РИА Новости.

«Часть неизрасходованных средств федерального бюджета по итогам 2024 года может быть направлена на разовую выплату в размере 10 000 рублей семьям с детьми, чьи доходы на члена домохозяйства ниже прожиточного минимума, одиноким родителям и одиноким пенсионерам», — говорится в тексте документа.

Подчеркивается, что в 2023 году объем неиспользованных средств составил 603,5 миллиарда рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2025 году до 22,5 лет. До этого срок составлял 22 года, или 264 месяца.

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