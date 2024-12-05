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07:42, 5 декабря 2024Экономика

В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату россиянам с низким доходом

РИА Новости: в ЛДПР предложили выдать по 10 тысяч рублей семьям с низким доходом
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, представляющий в парламенте партию ЛДПР, направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести в стране так называемый «Новогодний семейный бюджет». Об этой инициативе сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В обращении уточняется, что эта мера подразумевает разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей малообеспеченным российским семьям. Речь идет о семьях, доходы которых в расчете на одного члена домохозяйства находятся ниже прожиточного минимума. Эту финансовую помощь также предложили предоставить одиноким родителям и пенсионерам.

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Дополнительную разовую выплату в ЛДПР предложили выделить «в рамках механизма перераспределения бюджетных ассигнований часть неизрасходованных средств федерального бюджета по итогам 2024 года». Как предполагают представители партии, подобная мера поможет укрепить финансовое положение малообеспеченных российских семей и справиться с текущими расходами, связанными с подготовкой к новогодним праздникам.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что все пенсии в России в следующем году будут проиндексированы на 14,75 процента. Кроме того, те получатели соцвыплат, доходы которых не дотягивают до величины прожиточного минимума, получат обязательную доплату к пенсии. Эта доплата, как подчеркнула депутат, позволит достигнуть необходимого минимума. Таким образом, отметила Бессараб, прожиточный минимум пенсионера будет обеспечен в 2025 году «всем без исключения».

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