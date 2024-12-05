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21:14, 5 декабря 2024Мир

В Госдуме призвали не уповать на Трампа

Депутат Журавлев призвал не уповать на Трампа
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал не уповать на избранного президента США Дональда Трампа, что он «придет и порядок наведет». Об этом парламентарий заявил РИА Новости.

«Не стоит забывать, что любое руководство США - страны, которая считает себя нашим геополитическим врагом - так или иначе будет стараться России навредить, и Трамп здесь вовсе не исключение», — подчеркнул политик.

Политик отметил, что сейчас наблюдается лишь стремление команды Трампа к диалогу. «Но ее намерения известны нам совсем фрагментарно, как набор тезисов, часть из которых вполне вменяема, а вот другая для России неприемлема», — счел депутат.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украине стоит серьезнее отнестись к планам Трампа и его мерам по урегулированию конфликта. «После того, как Трамп займет свой пост, он окажется в положении, потенциал которого нельзя недооценивать. Ведь он всегда может сделать шаг вперед и сказать: "Я не начинал этот конфликт на Украине, мне он не нравится, я хочу его закончить, и я готов это сделать», — рассказал военный аналитик.

При этом Макгрегор подчеркнул, что Россия становятся все более внушительной державой с большим количеством возможностей. По его словам, попытки Запада нанести урон Москве не принесли какого-либо результата.

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