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09:39, 5 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии полиция задержала на митингах в Тбилиси 16 фигурантов уголовных дел

МВД Грузии: в Тбилиси полиция задержала на митингах 16 фигурантов уголовных дел
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Тбилиси на митингах сотрудники полиции задержали 16 фигурантов уголовных дел. Об этом сообщает МВД Грузии.

В правоохранительных органах рассказали, что в числе задержанных — молодой человек 2006 года рождения. Он был арестован, ему предъявили обвинение в нападении с ножом на полицейского. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

«В МВД в рамках текущих акций расследуются все преступные деяния, совершенные насильственными группами, по статьям 187 ("Повреждение или уничтожение чужой вещи") и 353 ("Нападение на полицейского") Уголовного кодекса, в рамках которых задержаны семь человек», — рассказали в МВД Грузии.

Еще семь человек были задержаны за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям. Также одного гражданина задержали по обвинению в совершении взрыва.

Ранее стало известно об обысках у грузинских оппозиционеров. Они прошли в том числе в офисах партий «Единое национальное движение» и «Коалиция за перемены».

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