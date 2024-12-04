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15:46, 4 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно об обысках в офисах оппозиционных партий Грузии

Грузинская полиция обыскивает офисы оппозиционных партий
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузинская полиция обыскивает офисы оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Коалиция за перемены». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что сотрудники МВД отказались впускать прибывших лидеров партий. «Полицейские производят обыски в офисах нескольких партий и неправительственных организаций», — сказал один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия.

Он также назвал обыски попыткой руководства страны запугать оппозицию. По его мнению, такие действия грузинских властей станут причиной расширения протестов.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка устроить «нацмайдан» в республике провалилась. Как он отметил, власти контролируют ситуацию. Он пообещал защитить интересы страны.

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