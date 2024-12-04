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14:06, 4 декабря 2024Бывший СССР

Премьер Грузии заявил о провале «нацмайдана» в республике

Премьер Грузии Кобахидзе: попытка устроить «нацмайдан» в стране провалилась
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Попытка устроить «нацмайдан» в Грузии провалилась, власти контролируют ситуацию. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Все под контролем, "нацмайдан" провалился, и интересы страны будут полностью защищены», — рассказал Кобахидзе.

По его словам, оппозиционные силы в стране перешли на то, чтобы навредить республике, в том числе с помощью бизнеса. Помимо этого, Кобахидзе выразил сожаление, что насилие со стороны митингующих не подверглось осуждению со стороны политиков Евросоюза и США.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, что 30 процентов из идентифицированных на акциях в Тбилиси лиц — представители иностранных государств.

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