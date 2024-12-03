В Грузии заявили о большом количестве иностранцев среди протестующих

В правящей партии Грузии заявили, что 30 процентов протестующих — иностранцы

30 процентов из идентифицированных на акциях в Тбилиси лиц — представители иностранных государств. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе. Его слова передает ТАСС.

Сообщив об этом, Мдинарадзе захотел узнать, что происходит: «Кто-то ведь должен объяснить эту странность?» — задал он вопрос.

Ранее генсек партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе сообщил, что власти не допустят украинизации Грузии и не позволят пользоваться республикой в интересах иностранных государств. Он добавил, что Тбилиси также не позволит осуществить революцию в стране.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил, что оппозиция потерпела неудачу на митингах в Тбилиси в попытках воплотить сценарий украинского Майдана. По его словам, несмотря на координированные попытки, «нацмайдан» в республике провалился.