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17:19, 3 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии заявили о большом количестве иностранцев среди протестующих

В правящей партии Грузии заявили, что 30 процентов протестующих — иностранцы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

30 процентов из идентифицированных на акциях в Тбилиси лиц — представители иностранных государств. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе. Его слова передает ТАСС.

Сообщив об этом, Мдинарадзе захотел узнать, что происходит: «Кто-то ведь должен объяснить эту странность?» — задал он вопрос.

Ранее генсек партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе сообщил, что власти не допустят украинизации Грузии и не позволят пользоваться республикой в интересах иностранных государств. Он добавил, что Тбилиси также не позволит осуществить революцию в стране.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил, что оппозиция потерпела неудачу на митингах в Тбилиси в попытках воплотить сценарий украинского Майдана. По его словам, несмотря на координированные попытки, «нацмайдан» в республике провалился.

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