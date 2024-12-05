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13:54, 5 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии прокомментировали санкции Зеленского против грузинских чиновников

Премьер Грузии Кобахидзе: Тбилиси не получало сообщений из Киева о санкциях
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Тбилиси не получало из Киева официальных сообщений о санкциях. Санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против грузинских чиновников, прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Официальное уведомление мы пока что не получали», — приводятся в публикации слова главы правительства республики.

Он добавил, что решение Киева о введении санкций против Грузии указывает на трудное положение, в котором оказалась Украина.

Зеленский ввел санкции против грузинских властей 5 декабря. В санкционном списке оказались грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе.

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