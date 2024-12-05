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13:47, 5 декабря 2024Бывший СССР

В Казахстане сорвали подготовку четырех терактов

Комитет нацбезопасности Казахстана: в стране сорвана подготовка четырех терактов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ермек Сагимбаев

Ермек Сагимбаев. Фото: Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

Председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Ермек Сагимбаев заявил, что органами национальной безопасности сорвана подготовка четырех терактов. Его слова передает «Казинформ».

Он также сообщил, что за причастность к терроризму и экстремизму осудили 84 человека, задержаны 44 лица. Сагимбаев также добавил, что из Сирии и Турции экстрадированы шесть граждан Казахстана, находившихся в розыске по подозрению в террористических действиях, из них двое осуждены. Помимо этого, ведомством были пресечены попытки въезда в республику 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму.

В августе КНБ задержало пятерых граждан Казахстана за пропаганду терроризма, разжигание религиозной розни и вербовку для ведения террористической деятельности. При обысках у них нашли оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу.

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