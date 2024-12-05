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08:34, 5 декабря 2024Россия

В Кремле заявили о готовности России приветствовать посреднические усилия по Украине

Песков: РФ готова приветствовать все посреднические усилия по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Российская сторона готова приветствовать все посреднические усилия для переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Мы готовы приветствовать все посреднические усилия», — подчеркнул представитель Кремля.

На прошлой неделе глава России Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане подтвердил, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены им ранее.

В конце ноября стало известно, что Катар готов предоставить площадку для мирных переговоров между РФ и Украиной. Отмечалось, что вопрос посредничества в конфликтах с целью достижения мирного урегулирования между сторонами стоит во главе приоритетов внешней политики Катара.

В свою очередь, председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме заявил, что Пекин прилагает усилия для достижения мира на Украине. По его словам, Китай проводит «челночную дипломатию» и осуществляет посредничество для продвижения мирных переговоров.

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