В Кремле заявили о готовности России приветствовать посреднические усилия по Украине

Песков: РФ готова приветствовать все посреднические усилия по Украине

Российская сторона готова приветствовать все посреднические усилия для переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Мы готовы приветствовать все посреднические усилия», — подчеркнул представитель Кремля.

На прошлой неделе глава России Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане подтвердил, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены им ранее.

В конце ноября стало известно, что Катар готов предоставить площадку для мирных переговоров между РФ и Украиной. Отмечалось, что вопрос посредничества в конфликтах с целью достижения мирного урегулирования между сторонами стоит во главе приоритетов внешней политики Катара.

В свою очередь, председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме заявил, что Пекин прилагает усилия для достижения мира на Украине. По его словам, Китай проводит «челночную дипломатию» и осуществляет посредничество для продвижения мирных переговоров.