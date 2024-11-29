В Катаре заявили о готовности расширить посредничество между Россией и Украиной

Посол заявил о готовности Катара расширить посредничество между РФ и Украиной

Катар готов предоставить площадку для мирных переговоров между РФ и Украиной. Об этом заявил посол страны в Москве Ахмед бен Насер Аль Тани в беседе с «Известиями».

По его словам, вопрос посредничества в конфликтах с целью достижения мирного урегулирования между сторонами стоит во главе приоритетов внешней политики Катара. Он добавил, что власти готовы сыграть роль посредника и предоставить платформу для мирных переговоров между любыми конфликтующими сторонами.

27 ноября сообщалось, что Киев передал Москве двух детей при посредничестве Катара в рамках процесса воссоединения семей.

Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста (МККК) готов принять участие в возвращении жителей Курской области с Украины, если между РФ и Киевом будет достигнуто соглашение о новой репатриации. МККК будет выступать как нейтральный посредник.