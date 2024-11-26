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06:07, 26 ноября 2024Россия

МККК примет участие в возвращении жителей Курской области с Украины

МККК готов участвовать в возвращении жителей Курской области с Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов принять участие в возвращении жителей Курской области с Украины, если между Москвой и Киевом будет достигнуто соглашение о новой репатриации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский офис организации.

Отмечается, что МККК готов оказать поддержку властям стран в качестве нейтрального посредника.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что 46 жителей Курской области, вывезенных Вооруженными силами Украины, вернулись в Россию в результате переговоров между Москвой и Киевом при участии Белоруссии. Среди возвращенных граждан значатся 12 детей, в том числе новорожденный младенец, а также инвалид-колясочник.

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