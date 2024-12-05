В ЛДПР порассуждали о судьбе дочери Жириновского

В ЛДПР заявили, что Боцан-Харченко может пойти по стопам Жириновского

Анастасия Боцан-Харченко, которая является дочерью основателя ЛДПР Владимира Жириновского, может пойти по стопам отца. О ее судьбе порассуждали в пресс-службе партии, передает «Парламентская газета».

Собеседники издания допустили, что наследница политика может баллотироваться на выборах в Госдуму в 2026 году.

Боцан-Харченко недавно стала стала управляющим Фонда Жириновского, там много направлений, проектов, планов. Кроме того, ее привлекли к участию в подготовке мероприятий к 35-летию ЛДПР, в том числе выставки на ВДНХ.

Внебрачная дочь Жириновского родилась в 1983 году. Ее мать — Татьяна Тезикова. Об этой женщине практически ничего не известно кроме того, что у нее были отношения с политиком. Жириновский сразу признал ребенка.

Боцан-Харченко посвятила себя науке. Она замужем за сыном посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко Аркадием. У них двое детей.

Ранее сообщалось, что внебрачный сын основателя ЛДПР Олег Эйдельштейн сменил фамилию на отцовскую.