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08:41, 5 декабря 2024Россия

В ЛДПР порассуждали о судьбе дочери Жириновского

В ЛДПР заявили, что Боцан-Харченко может пойти по стопам Жириновского
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Анастасия Боцан-Харченко, которая является дочерью основателя ЛДПР Владимира Жириновского, может пойти по стопам отца. О ее судьбе порассуждали в пресс-службе партии, передает «Парламентская газета».

Собеседники издания допустили, что наследница политика может баллотироваться на выборах в Госдуму в 2026 году.

Боцан-Харченко недавно стала стала управляющим Фонда Жириновского, там много направлений, проектов, планов. Кроме того, ее привлекли к участию в подготовке мероприятий к 35-летию ЛДПР, в том числе выставки на ВДНХ.

Внебрачная дочь Жириновского родилась в 1983 году. Ее мать — Татьяна Тезикова. Об этой женщине практически ничего не известно кроме того, что у нее были отношения с политиком. Жириновский сразу признал ребенка.

Боцан-Харченко посвятила себя науке. Она замужем за сыном посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко Аркадием. У них двое детей.

Ранее сообщалось, что внебрачный сын основателя ЛДПР Олег Эйдельштейн сменил фамилию на отцовскую.

ЖЗЛ
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