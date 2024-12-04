Внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн стал Жириновским

Mash: внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн сменил фамилию на отцовскую

Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн сменил фамилию на отцовскую. Об этом пишет Mash в Telegram.

В июне суд удовлетворил иск Эйдельштейна о признании Жириновского его отцом. Однако, по информации издания, законный сын первого лидера ЛДПР Игорь Лебедев обжаловал это решение, выиграв процесс.

«Мне очень жаль, что я три года пытаюсь доказать то, что я сын своего отца», — сказал Эйдельштейн в беседе с журналистами.

Ранее «Лента.ру» выяснила, что в случае признания отцовства Жириновского Эйдельштейн может рассчитывать на многомиллионное наследство. Согласно опубликованным официально данным, основатель ЛДПР неоднократно декларировал наибольший доход среди лидеров фракций в Госдуме. Так, в 2020 году он заработал более 39 миллионов рублей.

Эйдельштейн родился в 1986 году. Его мать — Жанна Газдарова — никогда не состояла в браке с Жириновским. До 18 лет он носил фамилию родительницы, но в 2003 году сменил ее на фамилию отца первого лидера ЛДПР.

Внебрачный сын Жириновского неоднократно становился участником скандалов. В 2021 году он подрался с сыном экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Зелимханом в аэропорту Внуково. А в феврале 2023 года мужчина устроил дебош в одном из ресторанов Москвы.