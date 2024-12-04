Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 4 декабря 2024Россия

Внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн стал Жириновским

Mash: внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн сменил фамилию на отцовскую
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн сменил фамилию на отцовскую. Об этом пишет Mash в Telegram.

В июне суд удовлетворил иск Эйдельштейна о признании Жириновского его отцом. Однако, по информации издания, законный сын первого лидера ЛДПР Игорь Лебедев обжаловал это решение, выиграв процесс.

«Мне очень жаль, что я три года пытаюсь доказать то, что я сын своего отца», — сказал Эйдельштейн в беседе с журналистами.

Ранее «Лента.ру» выяснила, что в случае признания отцовства Жириновского Эйдельштейн может рассчитывать на многомиллионное наследство. Согласно опубликованным официально данным, основатель ЛДПР неоднократно декларировал наибольший доход среди лидеров фракций в Госдуме. Так, в 2020 году он заработал более 39 миллионов рублей.

Материалы по теме:
«Будут страшные события» Жириновский успел сделать предсказания на 2024 год о России, Украине и мире. Чем они удивляют?
«Будут страшные события»Жириновский успел сделать предсказания на 2024 год о России, Украине и мире. Чем они удивляют?
6 апреля 2024
Либерал. Демократ. Плейбой. Владимир Жириновский умер от коронавируса. За что его любила и ненавидела вся Россия?
Либерал. Демократ. Плейбой.Владимир Жириновский умер от коронавируса. За что его любила и ненавидела вся Россия?
6 апреля 2022
Вованга. Жириновский предсказал события на Украине и впал в кому. Как он заслужил славу главного пророка современности?
Вованга.Жириновский предсказал события на Украине и впал в кому. Как он заслужил славу главного пророка современности?
26 марта 2022

Эйдельштейн родился в 1986 году. Его мать — Жанна Газдарова — никогда не состояла в браке с Жириновским. До 18 лет он носил фамилию родительницы, но в 2003 году сменил ее на фамилию отца первого лидера ЛДПР.

Внебрачный сын Жириновского неоднократно становился участником скандалов. В 2021 году он подрался с сыном экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Зелимханом в аэропорту Внуково. А в феврале 2023 года мужчина устроил дебош в одном из ресторанов Москвы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Советники Трампа предложили ему план по Украине. Киев и ЕС категорически против одного пункта

      Минобороны Украины сообщило о серийном производстве ракет «Паляниця»

      В России назвали главную помеху урегулирования украинского конфликта

      Ключевой ставке предсказали рост до 23 процентов и снижение через год

      Дочь Алсу обратилась к отцу в соцсетях

      Потолок рухнул на четырехмесячного ребенка в российском городе

      Звезда Comedy Club назвал Таиланд «адом во всем» и посочувствовал эмигрантам из России

      Россиян предупредили о риске схода лавин на двух горнолыжных курортах страны

      Первая ракетка мира рассказал о влиянии Медведева на его карьеру

      Жители российского города пострадали при атаке ВСУ с воздуха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше