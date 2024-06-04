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11:55, 4 июня 2024Россия

Суд признал внебрачного сына Жириновского

Никулинский суд Москвы признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского
Олег Эйдельштейн (в центре)

Олег Эйдельштейн (в центре). Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск внебрачного сына первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олега
Эйдельштейна о признании отцовства. Об этом пресс-служба суда сообщила «Известиям».

Рассмотрение иска завершилось 3 июня. Эйдельштейн от комментариев отказался, пишет издание.

В августе 2023 года этот же суд отказался рассматривать иск сына основателя ЛДПР об отцовстве.

Ранее «Лента.ру» узнала, на какое наследство может рассчитывать Эйдельштейн в случае признания отцовства Жириновского, который неоднократно декларировал наибольший доход среди лидеров фракций в Госдуме. Так, в 2020 году основатель ЛДПР заработал более 39 миллионов рублей.

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Эйдельштейн родился в 1986 году. Его мать — Жанна Газдарова — никогда не состояла в браке с Жириновским. В 2003 году Эйдельштейн окончил Московский государственный открытый университет, в 2006-м — Дипломатическую академию МИД России.

В последние годы сын первого лидера ЛДПР неоднократно становился участником скандалов. В 2021 году Эйдельштейн подрался с сыном экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Зелимханом в аэропорту Внуково. А 14 февраля 2023 года мужчина устроил дебош в одном из столичных ресторанов, из-за чего сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию.

ЖЗЛ
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