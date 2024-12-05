Педофил домогался российских школьников в метро в час пик и сел на 16 лет

Суд в Петербурге дал 16 лет педофилу, домогавшемуся двух мальчиков в метро

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя, домогавшегося двух школьников в метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Также с него взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших в размере 650 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что педофил, ранее судимый за аналогичные преступления, в октябре 2023 года в час пик в вагоне поезда, следовавшего от станции «Гостиный двор» до станции «Маяковская», домогался двух 12-летних мальчиков.

26 ноября сообщалось, что в Курской области суд приговорил к 12 годам лишения свободы 35-летнего местного жителя за педофилию. Он знакомился в соцсети и мессенджере с детьми и вел с ними переписку на сексуальные темы, а также распространял детскую порнографию. По уголовному делу потерпевшими признаны 26 несовершеннолетних.