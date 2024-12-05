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05:46, 5 декабря 2024Мир

В МИД Словакии признали переговоры единственным решением конфликта на Украине

Глава МИД Словакии Бланар: возможно лишь мирное решение конфликта на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Кофликт на Украине можно будет решить только мирным путем. Следовательно, единственной возможностью для прекращения боевых действий станут переговоры, это признал глава МИД Словакии Юрай Бланар в беседе с журналистами по итогам встречи министров иностранных дел стран-участниц НАТО, передает ТАСС.

«Конфликт на Украине не имеет военного решения. Нужно давить на его участников с целью достижения мирного решения. Положение Украины не удалось улучшить, несмотря на гигантские усилия западных партнеров. Об этом я ясно заявил на встрече», — подчеркнул словацкий министр.

Бланар отметил, что большинство государств-членов альянса все еще полагают, что дополнительная военная помощь Киеву позволит улучшить позиции украинских властей на предстоящих переговорах о прекращении конфликта.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран НАТО обсудили на встрече в Брюсселе, какие потенциальные гарантии безопасности можно предоставить Киеву, чтобы не спровоцировать тем самым РФ. При этом среди участников звучал призыв «накачивать Украину оружием».

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