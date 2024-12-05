В МИД Словакии признали переговоры единственным решением конфликта на Украине

Глава МИД Словакии Бланар: возможно лишь мирное решение конфликта на Украине

Кофликт на Украине можно будет решить только мирным путем. Следовательно, единственной возможностью для прекращения боевых действий станут переговоры, это признал глава МИД Словакии Юрай Бланар в беседе с журналистами по итогам встречи министров иностранных дел стран-участниц НАТО, передает ТАСС.

«Конфликт на Украине не имеет военного решения. Нужно давить на его участников с целью достижения мирного решения. Положение Украины не удалось улучшить, несмотря на гигантские усилия западных партнеров. Об этом я ясно заявил на встрече», — подчеркнул словацкий министр.

Бланар отметил, что большинство государств-членов альянса все еще полагают, что дополнительная военная помощь Киеву позволит улучшить позиции украинских властей на предстоящих переговорах о прекращении конфликта.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран НАТО обсудили на встрече в Брюсселе, какие потенциальные гарантии безопасности можно предоставить Киеву, чтобы не спровоцировать тем самым РФ. При этом среди участников звучал призыв «накачивать Украину оружием».