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18:02, 5 декабря 2024Силовые структуры

В МВД рассказали о новом виде мошенничества с доставкой цветов

МВД: мошенники начали использовать новую схему с доставкой цветов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В МВД рассказали о новом виде мошенничества с доставкой цветов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По данным ведомства, курьер приезжает к человеку, представляясь сотрудником службы доставки цветов. Он вручает букет и уезжает. Однако на следующий день гражданину звонят из той же «службы доставки» и лжесотрудник под предлогом заполнения отчетности просит продиктовать код из СМС-сообщения. Когда аферисты получают код, им удается узнать персональные данные жертвы и оформить на нее кредит.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, занимающихся подделкой известных сайтов и номеров телефонов. Злоумышленники используют схему, известную как спуфинг. В рамках этой схемы создаются сайты, замаскированные под официальные ресурсы, с помощью которых крадут личные данные россиян.

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