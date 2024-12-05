Гончаренко: МО Украины знало о проблемах производившей бракованные мины компании

Министерство обороны (МО) Украины знало о проблемах компании, производившей бракованные мины, еще до подписания контракта. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Мощностей предприятия не хватало, а некоторые виды необходимых подрывников вообще не были освоены, но в контракте все есть. Деньги выделены на заведомо невозможное количество и на несуществующие подрывники», — написал депутат.

По его словам, после очередного провала поставок предприятия, агентство оборонных закупок при Минобороны страны хотело увеличить сумму контрактов с ними на почти миллиард гривен. Кроме того, отмечается, что компания смогла «неэффективно использовать» 217 миллионов гривен.

«Мин не существует, а те, что есть — взрываются в руках. Зато деньги стабильно идут. Новые контракты заключаются. А [министр обороны Рустем] Умеров катается по миру. (...) У нас не министр, а диверсант», — подчеркнул политик.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Рустем Умеров готовится к бегству из страны. По его словам, всего на серых схемах руководитель украинского оборонного ведомства мог заработать порядка полутора миллиардов долларов.