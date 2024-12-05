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13:27, 5 декабря 2024Бывший СССР

В Раде заявили о подготовке главы Минобороны Украины к бегству из страны

Депутат Рады Дубинский: глава Минобороны Украины Умеров готовится к бегству
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Alina Smutko / Reuters

На фоне скандала с некачественными поставками мин в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и закупки несуществующего вооружения глава Минобороны республики Рустам Умеров ведет подготовку к бегству из страны. Об этом в Telegram заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«В скандале с предоплатой 23 миллиардов гривен от Минобороны польской фирме-прокладке за несуществующее оружие не надо искать глубинного смысла. Просто министр обороны чебуречной Умеров готовится к бегству», — заявил нардеп.

Он добавил, что всего на серых схемах руководитель украинского оборонного ведомства мог заработать порядка полутора миллиардов долларов.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) призвал судить Умерова, а затем отправить на фронт. По словам Гончаренко, оборонное ведомство Украины закупило минометы на 45 миллиардов гривен, но товар не получило.

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