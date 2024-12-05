В Раде предложили Зеленскому ввести санкции против самого себя

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести санкции против самого себя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Это заявление нардеп сделал в ответ на сообщение президента о том, что он введет санкции против властей Грузии. Дмитрук заявил, что Зеленский не может рассуждать о положении в других государствах, так как сам захватил власть, запретил оппозицию, ввел в стране цензуру и «пытает украинцев в подвалах».
Ранее Зеленский выразил недовольство действиями избранных властей Грузии. Он заявил, что намерен вмешаться в ситуацию и подчеркнул, что Киев готовит санкции против Грузии.