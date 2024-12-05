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09:31, 5 декабря 2024Бывший СССР

В Раде предложили Зеленскому ввести санкции против самого себя

Нардеп Дмитрук предложил Зеленскому ввести санкции против самого cебя
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести санкции против самого себя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Это заявление нардеп сделал в ответ на сообщение президента о том, что он введет санкции против властей Грузии. Дмитрук заявил, что Зеленский не может рассуждать о положении в других государствах, так как сам захватил власть, запретил оппозицию, ввел в стране цензуру и «пытает украинцев в подвалах».

Ранее Зеленский выразил недовольство действиями избранных властей Грузии. Он заявил, что намерен вмешаться в ситуацию и подчеркнул, что Киев готовит санкции против Грузии.

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