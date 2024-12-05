В Раде предложили Зеленскому ввести санкции против самого себя

Нардеп Дмитрук предложил Зеленскому ввести санкции против самого cебя

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести санкции против самого себя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Это заявление нардеп сделал в ответ на сообщение президента о том, что он введет санкции против властей Грузии. Дмитрук заявил, что Зеленский не может рассуждать о положении в других государствах, так как сам захватил власть, запретил оппозицию, ввел в стране цензуру и «пытает украинцев в подвалах».

Ранее Зеленский выразил недовольство действиями избранных властей Грузии. Он заявил, что намерен вмешаться в ситуацию и подчеркнул, что Киев готовит санкции против Грузии.