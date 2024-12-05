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13:48, 5 декабря 2024Бывший СССР

В Раде сообщили о первом шаге к мобилизации женщин

Нардеп Разумков: в Раде в первом чтении приняли проект о мобилизации женщин
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект о постановке на военный учет и возможности мобилизации женщин без медицинских специальностей. О первом шаге к мобилизации женщин со ссылкой на депутата украинского парламента Алексея Разумкова сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«В законопроекте 12076 есть норма, по которой женщины, прошедшие базовую военную подготовку, автоматически становятся на военный учет и могут быть мобилизованы, даже если они не медики», — приводятся в публикации слова нардепа.

Парламентарий призвал отменить подобную норму к следующему чтению, поскольку она, по его мнению, создает возможность для мобилизации женщин.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости новой мобилизации на Украине. По его словам, Украине нужно будет принять «трудные решения» касательно новой мобилизации.

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