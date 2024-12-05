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11:57, 5 декабря 2024Россия

В России десятки мигрантов поставили строем и сделали им одно предложение

В России мигрантам-нелегалам предложили на выбор отправку на СВО или депортацию
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Царьград ТВ»

В России десяткам нелегальных мигрантов предложили альтернативу депортации. Видеозапись, снятую на одной из строек, опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.

Иностранцев поставили строем перед возводимыми ими домами мужчины в военной форме и в касках. Один из них предложил мигрантам заключить контракт с Минобороны. Мужчина рассказал им о выгодах, которые может принести участие в специальной военной операции.

«Желающие есть? Поднимите руку», — спросил рекрутер. Никто из стоящих перед ним мигрантов никак не отреагировал на прозвучавшее предложение. «Тогда едем на родину», — резюмировал россиянин.

Ранее в Томске мигрант попросил забрать у него «эту гражданству» — гражданство России. После получения паспорта он не встал на воинский учет.

ЖЗЛ
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