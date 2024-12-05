В России объяснили решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти

Новак: ОПЕК+ отложила увеличение добычи нефти из-за более низкого спроса зимой

Входящие в ОПЕК+ страны отложили до апреля увеличение добычи, чтобы не дестабилизировать рынок нефти в зимний период низкого спроса. Соответствующее заявление вице-премьера России Александра Новака приводит РИА Новости.

«Сегодня на министерской встрече приняли решение отложить начало восстановления на три месяца, до 1 апреля 2025 года», — сказал зампред правительства в интервью «России 24». В этих же целях восстанавливать добычу решили после означенной даты более плавно, в течение полутора лет, объяснил он.

В беседе с журналистами Новак также отметил, что ситуация на мировом рынке нефти сейчас стабильная, наблюдается баланс спроса и предложения, и это происходит в том числе благодаря действиям ОПЕК+.

Согласно оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, решение ОПЕК+ может в ближайшие дни незначительно повысить стоимость Brent до 73,5 доллара за баррель, а в декабре, если не произойдет непредвиденных событий, цены, скорее всего, останутся в пределах 71-75 долларов за баррель. «Отложенное повышение добычи призвано удержать цены Brent в комфортном для всех участников сделки диапазоне 70-72 долларов за баррель, что особенно важно для России, где нефть обеспечивает более трети доходов бюджета», — прокомментировал специалист.

В ноябре стало известно, что Организация стран — экспортеров нефти четвертый месяц подряд снизила прогноз роста спроса на нефть на фоне более слабого, чем предполагалось, спроса в Китае. Снижения ожиданий связывали с возможным осложнением положения стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), собиравшихся приступить к повышению нефтедобычи.