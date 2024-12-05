В России осудят банду подростков за нападение на прохожих

В Москве предстанет перед судом банда подростков за нападение на прохожих

В Москве предстанет перед судом банда подростков за нападение на прохожих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

По данным следствия, пятеро подростков организовали банду из хулиганских побуждений. Они находили случайных прохожих, после чего один из них провоцировал конфликт. Остальные в это время находились рядом и давали советы как бить, если нападавший не справлялся, они присоединялись. В сентябре 2023 года подростки совершили нападение на восемь человек, семь из которых были несовершеннолетними. В основном нападения происходили возле торговых центров «Авиапарк», «Дискавери» и на территории парка культуры «Ходынское поле» в Москве.

В ходе следствия обвиняемые дали показания, которые подтверждают факт вступления в сговор с целью совершения хулиганских действий. Также были обнаружены цифровые носители с записями совершенных нападений.

Ранее сообщалось, что в российском городе девочка-подросток сколотила банду для вымогательства.