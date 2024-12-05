В России отреагировали на сообщения о готовности Украины к переговорам

Депутат Чепа допустил переговоры с Украиной в ближайшее время

Сообщения о возможной готовности Украины к переговорам с Россией могут быть позитивным сигналом, но в будущих договоренностях Россия в любом случае будет стоять на своих ключевых позициях, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа нужна была для того, чтобы показать, какой будет политика Штатов относительно конфликта. Мы понимаем, что есть определенные недоговоренности с новой командой Трампа, с другими членами НАТО. Но в любом случае Украина услышала, что обещанные действующим президентом США Джо Байденом поставки будут реализованы, но могут быть остановлены в дальнейшем», — рассказал Чепа.

Также, по словам политика, Украине дали понять, что вопрос о членстве в НАТО будет решен не в ее пользу. Штаты также продемонстрировали стремление как можно скорее выйти на переговоры с Россией. Чепа выразил уверенность, что переговоры действительно начнутся уже в ближайшее время, но подчеркнул, что для этого должны быть выработаны четкие позиции.

«Одна из главных — членство Украины в НАТО. Спецпосланник США по Украине предложил приостановить вопрос об этом на 10 лет. Конечно, для нас было бы правильнее навсегда отказаться от вступления Украины в альянс, но в политике "навсегда" не бывает. Кроме того, мы даже не знаем, продержится ли блок НАТО еще 10 лет. Нам было бы выгоднее раз и навсегда закрыть этот вопрос, чтобы не создавать прецедентов, но эта тема может стать предметом обсуждения. Политика — это поиск консенсусов», — заключил депутат.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что в связи с истощением от конфликта Киев намерен в ближайшее время объявить о готовности к миру. Отмечается, что при этом украинские власти намерены добиваться устойчивого мира, а не временного перемирия.