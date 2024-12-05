В России пьяная мать с ножом угрожала директору школы

В Белоярском пьяная мать угрожала ножом директору школы

Пьяная мать с ножом прошла в школу и угрожала директору учебного заведения в Белоярском. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, все произошло в одной из школ в Свердловской области. На вахте сидела бабушка, которая без проблем пропустила женщину, а та с ножом в руках направилась в кабинет руководства.

Директору школы удалось запереться в другом кабинете. Спустя некоторое время злоумышленница покинула учебное заведение, бросив холодное оружие на входе.

Как уточняет Ural Mash, это не первый конфликт женщины-директора с родителями учеников.

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