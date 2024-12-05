В России секс-работница поссорилась с клиентом и напала на него с ножом

В Петербурге задержали секс-работницу за нападение с ножом на клиента

В Петербурге секс-работница поссорилась с клиентом и напала на него с ножом. Мужчине потребовалась экстренная госпитализация. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, все произошло вечером 2 декабря в одной из квартир по улице Заводской. Прибывший на место наряд полиции обнаружил потерпевшего в крови и задержал 50-летнюю женщину, которая, как выяснилось позднее, оказывала ему интимные услуги.

В какой-то момент между секс-работницей и клиентом произошел конфликт, в ходе которого первая схватилась за нож. Сейчас она находится в спецприемнике, в отношении нее возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Как уточняет «Фонтанка», потерпевший — немолодой водитель из Петербурга. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее бывший заключенный трижды ударил ножом дончанина, который назвал его петухом.