В России школьник сломал позвоночник при попытке исполнить трюк и попал на видео

В Краснодарском крае школьник сломал позвоночник, пытаясь повторить трюк из сети

В Краснодарском крае школьник сломал позвоночник, пытаясь выполнить популярный в сети трюк. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

На опубликованной видеозаписи мальчик запрыгивает на сцепленные руки сверстников, после чего те отбрасывают его назад. Младшеклассник приземляется на нижнюю часть спины и не может подняться.

Дети пытались повторить популярный тренд из соцсетей, уточняет канал. У пострадавшего мальчика диагностировала перелом копчика. Он не сможет посещать занятия несколько недель.

Ранее под Оренбургом завхоз сломала позвоночник после конфликта со школьником. Этому якобы предшествовало то, что подросток толкнул женщину, после чего та упала.