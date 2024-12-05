В России урезали планы по выпуску двигателей для отечественных самолетов

План выпуска двигателей для отечественных самолетов сократили со 192 до 128 штук

Правительство урезало планы по выпуску двигателей для отечественных самолетов. Об этом со ссылкой на документы сообщает РИА Новости.

Согласно обновленному плану, в 2025-2026 годах планируют выпустить 128 вместо 192 двигателей для отечественных самолетов SSJ-100, MC-21 и Ту-214. В пояснительной записке отмечается, что объемы и сроки поставок отечественных самолетов, а также авиационных двигателей скорректировали — часть перенесли на год-два, а часть — сократили и перенесли на 2027-2030 годы.

«Разговор о необходимости актуализации программы действительно идет, так как документ составлялся в сложный для страны период, исходя из негативного сценария развития ситуации, который в итоге не подтвердился: авиаперевозки не остановились, самолеты летают регулярно. Случаев, когда кто-то не смог куда-то улететь из-за нехватки самолетов, нет. Исходя из этого, надо посмотреть планы и возможности авиакомпаний на ближайшие пять-шесть лет», — заявил источник в госструктурах.

Как отмечают авторы документа, сборка двигателей будет вестись в соответствии с договорами поставки, заключенными с производителями воздушных судов. Производство двигателей ранее сроков, предусмотренных договорами, экономически нецелесообразно и связано с возникновением расходов на их хранение.

Весной СМИ сообщали, что после замены иностранных материалов МС-21 потяжелел на 5,75 тонны, что существенно снижает дальность полета и выводит лайнер в категорию ближнемагистральных. Позднее первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об идее создания укороченной версии МС-21, что позволит компаниям более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик.

В ноябре глава госкорпорации «Ростех» (головная структура разработчика МС-21) Сергей Чемезов предположил, что поставка лайнера в авиакомпании начнется в 2025 году. Затем эту информацию повторил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава Минпромторга Антон Алиханов пообещал, что полеты новейшего российского лайнера МС-21 в полностью импортозамещенном облике начнутся в конце марта или начале апреля.