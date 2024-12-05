В России урезали планы по выпуску двигателей для отечественных самолетов

Правительство урезало планы по выпуску двигателей для отечественных самолетов. Об этом со ссылкой на документы сообщает РИА Новости.
Согласно обновленному плану, в 2025-2026 годах планируют выпустить 128 вместо 192 двигателей для отечественных самолетов SSJ-100, MC-21 и Ту-214. В пояснительной записке отмечается, что объемы и сроки поставок отечественных самолетов, а также авиационных двигателей скорректировали — часть перенесли на год-два, а часть — сократили и перенесли на 2027-2030 годы.
«Разговор о необходимости актуализации программы действительно идет, так как документ составлялся в сложный для страны период, исходя из негативного сценария развития ситуации, который в итоге не подтвердился: авиаперевозки не остановились, самолеты летают регулярно. Случаев, когда кто-то не смог куда-то улететь из-за нехватки самолетов, нет. Исходя из этого, надо посмотреть планы и возможности авиакомпаний на ближайшие пять-шесть лет», — заявил источник в госструктурах.
Как отмечают авторы документа, сборка двигателей будет вестись в соответствии с договорами поставки, заключенными с производителями воздушных судов. Производство двигателей ранее сроков, предусмотренных договорами, экономически нецелесообразно и связано с возникновением расходов на их хранение.
Весной СМИ сообщали, что после замены иностранных материалов МС-21 потяжелел на 5,75 тонны, что существенно снижает дальность полета и выводит лайнер в категорию ближнемагистральных. Позднее первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об идее создания укороченной версии МС-21, что позволит компаниям более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик.
В ноябре глава госкорпорации «Ростех» (головная структура разработчика МС-21) Сергей Чемезов предположил, что поставка лайнера в авиакомпании начнется в 2025 году. Затем эту информацию повторил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава Минпромторга Антон Алиханов пообещал, что полеты новейшего российского лайнера МС-21 в полностью импортозамещенном облике начнутся в конце марта или начале апреля.