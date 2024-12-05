В России воспитательница обозвала девочку тварюкой и кобылой за отказ надевать шорты

В Таганроге воспитательница обозвала девочку кобылой за отказ надевать шорты

В Таганроге Ростовской области воспитательница обозвала девочку тварюкой и кобылой за отказ надевать шорты. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

По данным издания, все произошло в российском детском садике №78. Родители стали замечать, что малыши возвращаются домой подавленными и грустными.

Одна из матерей решила установить в шкафчик дочери диктофон. После она обнаружила, что воспитательница унижает и ругает ребят. После разборок сотрудницу уволили, но не по статье.

Взрослые уверены, что заведующая покрывает бывшую работницу. По их словам, в местном департаменте образования в ситуации разбираться не стали.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае воспитательницу обвинили в применении электрошокера к детям.

В дошкольном учреждении отвергли обвинения, заявив, что малыш мог получить ожоги дома или в другом месте.