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09:56, 5 декабря 2024Россия

В России заявили о максимальной заботе о радикалах и террористах

Член СПЧ Кабанов: в России для радикалов действуют санаторно-курортные условия
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В России для радикалов и террористов действуют «санаторно-курортные» условия. О комфортной среде для преступников в стране заявил в Telegram член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов.

По словам общественника, радикальная идеология распространена в России очень широко, и ее продвижению помогает существование радикальных интернет-ресурсов, этнических MMA-клубов и нелегальных молельных домов. Он добавил, что именно в Россию бегут нелегалы из Средней Азии и Ближнего Востока.

«Радикалам в нашей стране устроен комфортный и спокойный санаторно-курортный режим с максимальной заботой. Как вы думаете, куда дальше поедут боевики из Аллепо? К себе на родину, в страны Средней Азии? Очень в этом сомневаюсь», — написал в блоге Кабанов.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести механизм снятия запрета с террористических организаций в случае, если они прекратили поддержку терроризма.

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